İran Ordusu'ndan yeni tatbikat

İran Ordusu kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla yarın büyük bir İHA’lı tatbikat düzenlenecek. Geniş bir alanı kapsayan tatbikat iki gün sürecek.

Tatbikatta İran ordusuna ait bir dizi yerli İHA, kısa menzilden uzun menzile kadar çeşitli intihar, gözetleme ve keşif İHA'ları görev yapacak.

Bunun yanı sıra ordu ve savunma sanayi uzmanlarının ürettiği bazı İHA ekipmanları ve alt sistemleri, Silahlı Kuvvetlerin üst düzey komutanlarının katılımıyla ilk kez bir sergi şeklinde tanıtılacak.