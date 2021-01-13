Siyonist güçlerinden Suriye'ye yeni hava saldırısı

Suriye basınina göre, Siyonist Rejim'in, yerel saatle 01.10'da Deyrizor kent merkezi ile Deyrizor'un doğu kırsalında yer alan Elbu Kemal ilçesindeki bazı bölgelere hava saldırısı düzenledi.

Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "saldırının sonuçları denetleniyor." denildi.

Siyonist Rejim'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Suriye hükümeti, Siyonist Rejim'in 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: Sputnik