Filistin 15 yıl aradan sonra seçimlere gidiyor

WAFA ajansının haberinde, “Karara uygun olarak yasama meclisine seçimler 22 Mayıs 2021’de, devlet başkanlığı seçimleri 31 Temmuz 2021’de yapılacak” ifadesine yer verildi.

Seçimler sonucu Filistin’de 120 koltukluk meclis kurulacak. Oylama hem Batı Şeria hem de Gazze’de yapılacak.

Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas bugün Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Naser ile görüştü.

Filistin Meclisi’ne son seçimler 2006’da yapılmış, seçimleri Hamas hareketi kazanmıştı. Mahmud Abbas’ın kazandığı başkanlığı seçimleri de 2005’te yapılmıştı.