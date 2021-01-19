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19 Oca 2021 09:43

ABD'nin 'Ensarullah' kararı Yemen'de protesto edildi

ABD'nin 'Ensarullah' kararı Yemen'de protesto edildi

Yemen halkı, ABD'nin Ensarullah Hareketi'ni terör listesine alma kararını başkent Sana'daki ABD Büyükelçiliği binası önünde protesto etti.

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen halkı dün Sana'daki ABD Büyükelçiliği binası önünde protesto eylemi düzenledi.

Protesto gösterisi ABD’nin Ensarullah Hareketi'ni terör listesine alma kararına karşı bu hareketi desteklemek amacıyla düzenlendi.

Göstericiler, ABD'nin ülkedeki savaşın başlamasından bu yana Yemenlileri katlettiğini duyurdu.

‘ABD’ye ölüm’ ve ‘İsrail’e ölüm’ sloganları atan Yemenliler ayrıca ABD'den kararından vazgeçmesini istedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ensarullah Hareketini "yabancı terör örgütü" ilan edileceğini, bu konuda Kongre'nin bilgilendirildiğini duyurmuştu.

News Code 1891916

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