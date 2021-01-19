ABD'nin 'Ensarullah' kararı Yemen'de protesto edildi

Al Masirah TV kanalına göre, Yemen halkı dün Sana'daki ABD Büyükelçiliği binası önünde protesto eylemi düzenledi.
Protesto gösterisi ABD’nin Ensarullah Hareketi'ni terör listesine alma kararına karşı bu hareketi desteklemek amacıyla düzenlendi.
Göstericiler, ABD'nin ülkedeki savaşın başlamasından bu yana Yemenlileri katlettiğini duyurdu.
‘ABD’ye ölüm’ ve ‘İsrail’e ölüm’ sloganları atan Yemenliler ayrıca ABD'den kararından vazgeçmesini istedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Ensarullah Hareketini "yabancı terör örgütü" ilan edileceğini, bu konuda Kongre'nin bilgilendirildiğini duyurmuştu.
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