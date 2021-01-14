Ensarullah Sözcüsü Trump'a güvenen işgalci ülkelere seslendi

Al Mayadeen'in haberine göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, Suudi koalisyonun askeri saldırganlığını eleştirerek, "Donald Trump'a güvenenler şimdiki durumu değerlendirip Yemen işgalini derhal durdurmalıdır." dedi.

Muhammed Abdusselam, "İşgalci ülkeler Yemen'e karşı saldırılarını durdurmalı ve kuşatmayı tamamen kaldırmalı." ifadesini kullandı.

Abdusselam, sözlerine şöyle devam etti:

"ABD'nin özellikle Trump'ın başkanlık döneminde işgalcilere verdiği destek, Yemen'e yönelik düzenlenen askeri saldırılar ve kuşatmanın devam etmesine yol açtı.Trump hükümetinin Yemen tutumu Suudi Arabistan ile BAE gibi işgalci devletleri cesaretlendirmiştir."

Ensarullah Hareketi Sözcüsü, "Trump'ın Suudi Arabistan'a desteği olmasaydı Yemen işgali altı yıl sürmezdi." diye konuştu.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.