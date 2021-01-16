Astan Quds Razavi Kurumu'na yaptırım İslam'a hakarettir

Lübnan Hizbullah Hareketi, ABD’nin İran’daki Astan Quds Razavi (AQR) Kurumu'nu yaptırım listesine eklemesini şiddetle kınadı.

Hizbullah’ın yayınladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Donald Trump yönetiminin sona ermesine günler kala ABD Dışişleri Bakanlığı'nın çılgınlığının arttığı görülüyor.

Quds Razavi (AQR) kurumu ve onun koruyucusu Şeyh Ahmed Marvi’nin ABD tarafından yaptırım listesine alınması, benzeri görülmemiş bir eylemdir. Bu kurum milyonlarca Müslüman için kutsal bir ibadet yeri olduğu için ABD’nin kararı İslam’a hakaret olarak sayılır."

Yazılı açıklamada, “ABD’nin bu kararı, bu ülkenin yöneticilerinin ahlaki ve entelektüel derecesinin düştüğünü gösteriyor” denildi.