İran Ordusu yarın büyük bir tatbikat başlatacak

İran Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Kiyumers Haydari, yarından itibaren Mekran sahillerinde “İktidar-99” isimli önemli tatbikat düzenleneceğini belirterek, “ Tatbikat 55.Havadan Tugayları ve 65.Havadan Özel Kuvvetler Tugaylarının katılımıyla düzenlenecek” dedi.

Tatbikatın saldırılara karşılık vermek için hazır olmak amacıyla düzenleneceğini ifade eden Tuğgeneral Haydari, tatbikatta kullanılacak tün taktiklerin yerli ve ordunun yapısına uygun olduğunu belirtti.

Söz konusu atbikat İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi ve Silahlı Kuvvetler Genelkurmay komutanlarının katılımıyla düzenlenecek.