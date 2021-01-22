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22 Oca 2021 15:51

Fildişi Sahili'de Covid-19 alarmı

Fildişi Sahili'de Covid-19 alarmı

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle sağlık alanında acil durum ilan edildi.

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde artan yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle sağlık alanında acil durum ilan edildi.

Bakanlar Kurulu ülkede son durumu ele aldı. Toplantıdan sonra yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadelenin sıkılaştırılacağı, toplu taşıma ve kalabalık yerlerde kontrollerin artırılacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 28 Şubat'a kadar sağlık alanında acil durum ilan edildi.

Yaklaşık 25 milyon nüfusa sahip Fildişi Sahili'nde, salgının başından beri 25 bin 751 kişi virüse yakalandı, bunlardan 24 bin 119'u iyileşti.

Hastalık nedeniyle 142 kişi yaşamını yitirdi.

AA

News Code 1892008

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