  1. Siyaset
9 Şub 2021 17:49

Nükleer anlaşma konusunda ilk adımı biz atmayacağız

Nükleer anlaşma konusunda ilk adımı biz atmayacağız

Tahran’da bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Tahran'daki yabancı elçilik ve misyonların temsilcilerinin katılımıyla İslam Devrimi Zaferi'ni anma töreni yapıldı.

Tahran’da bugün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Tahran'daki yabancı elçilik ve misyonların temsilcilerinin katılımıyla İslam Devrimi Zaferi'ni anma töreni yapıldı.

Ayrıntılar gelecek...

News Code 1892421

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