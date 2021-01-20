Ensarullah: ABD'nin düşmanca eylemlerine yanıt verceğiz

Al Ahed kanalına göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam, hareketin ABD tarafından terör listesine alınmasına tepki göstererek, “ABD’nin bu eylemi bizim Washington’un çıkarlarına karşı duruşumuzun bir onayıdır” dedi.

Muhammed Abdusselam, “Her türlü saldırı eylemine karşı koyacağız ve liderimiz ve Yemen ordusu ve gönüllü halk birliklerinin öngördüğü şey yasal ve garantili bir seçenektir” ifadesini kullandı.

ABD’nin bu eyleminin herhangi bir siyasi, ekonomik ve insani sonucu olmayacağını belirten Abdusselam, “Uluslararası toplum Ensarullah’ın yaptırım listesine alınmasının ardından bizimle temasa geçti ve ABD'nin kararının kendilerini ilgilendirmediğini ve ABD'nin çeşitli konularda pervasızca hareket ettiğini vurguladı” ifadelerinde bulundu.

Abdusselam, ABD’nin herhangi bir düşmanca eylemine şiddetle tepki gösterecekelrini bildirdi.

Abdusselam sözlerinin bir kısmında ABD’nin İran üzerindeki yaptırımlarına dikkati çekerek, “Günümüzde İran kapsamlı yaptırımların baskısı altında olmasına rağmen, bu durumu iç kabiliyetlerini geliştirmek için kullanabiliyor” diye konuştu.