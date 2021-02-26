İran'da 1 milyon 379 bin 922 korona hastalığını yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 69 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 103 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59 bin 899'a vaka sayısının da 1 milyon 615 bin 184'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 720'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 379 bin 922'ye ulaştığı bilgisini verdi.