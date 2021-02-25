  1. Toplum
25 Şub 2021 14:35

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada, son 24 saatte 8 bin 206 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, 94 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini ifade etti.

Lari, son verilerle birlikte ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 1 milyon 607 bin 81'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 59 bin 830’a ulaştığını açıkladı.

Koronaya yakalanan 3 bin 712 hastanın durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 372 bin 309'a ulaştığını duyurdu.

News Code 1892771

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