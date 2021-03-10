Amerika hiçbir İslam ülkesine acımaz

Yemen Ensarullah Hareketi Lideri Seyyid Abdulmelik el-Husi, hareketin kurucusu Şehit Seyyid Hüseyin Bedreddin el-Husi'nin anısına düzenlenen törende konuşma yaptı.

Seyyid Abdulmelik, Şehit Hüseyin Bedreddin el-Husi'nin yolunun devam ettiğini belirterek, "Şu anda bile değerli şehidin mücadele ettiği aynı zorluklarla karşı karşıyayız." dedi.

Ensarullah Hareketi Lideri'nden Hizbullah'a övgü

El-Husi, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin başarılarını takdir ederek, "Hizbullah'ın 2000 yılında Siyonist düşmana karşı elde ettiği zafer, tüm İslam ümmeti için bir zaferdir. Düşmanlar bu zaferin önemini anladılar ve onu önlemek için İslam ülkelerindeki egemenliğini pekiştirmeye kalkıştı." ifadesini kullandı.

'Batı ve Amerika İslam ülkelerine hakim olmak istiyor'

Abdulmelik el-Husi, "Batı ve Amerika’nın projelerinden biri en düşük maliyetle İslam ülkelerine hakim olmaktır. Batı’nın hedefinde tüm İslam ülkeleri var, fakat öncelikler ve yöntemleri farklı. Onlar İslam dünyasının varlıklarını yağmalamak istiyor ve hiçbir İslam ülkesine acımaz." değerlendirmesinde bulundu.

Takfiri terör örgütlerinin İsrail'in isteklerine göre hareket ettiğini anlatan Abdulmelik el-Husi, şunları kaydetti:

"Takfiriler, Amerikan-Batı-İsrail projesinin uygulanmasında ana araçtır. El Kaide, Siyonist rejim dışında İran, Suriye, Irak, Lübnan, Yemen, Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkeler, Mısır, Afrika ve Avrupa ülkelerinde suç işlemiştir. Onların eylemleri Amerikan ve Avrupa’nın terörizmle mücadele kisvesi altında yürüttüğü eylemlerle aynıdır."

'ABD, füze programımızı yok etmeye çalıştı'

Seyyid Abdulmelik el-Husi, Yemen'ın de Amerikalıların hedefinde olduğuna dikkati çekerek, "Amerikalılar, ülkeyi tam anlamıyla kontrol etmek için Yemen'de askeri üsler kurmak istiyorlardı ve askeri eğitm gerekçesiyle Yemen ordusuna etkinliğini artırmaya çalıştılar. Onlar ülkemizde kaos yaratıp suçlara ve cinayetlere imza attı . ABD Yemen'de El Kaide'yi de kurdu. Amerikalılar her zaman İsrail'in çıkarlarını ön planda tutuyor. Onlar füze programımızı yok etmeye çalıştı" diye konuştu.

ABD’nin Yemen ekonomisini de hedef aldığını ifade eden Ensarullah lideri, “Amerikalılar, kapitalist sistemi çerçevesinde ülke ekonomisini dış borca ​​dayanan Dünya Bankası politikasına teslim etmek istedi.” dedi.