Yemen'den Veliaht Prens Selman'a uyarı

Saba Haber Ajansı’nın ( SABA ) haberine göre, Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Yemen'de gerçek barışın ülke üzerindeki kuşatmanın kaldırılması ve askeri saldırıların sona ermesiyle sağlanacağını duyurdu.

Muhammed Ali el-Husi, “Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin saldırıları karşısında çeşitli cephelerde zafere ulaşmak için Yemen milletini hesaba katıyoruz. Yemen halkı zafer ve özgürlüğün peşinde." dedi.

Al Suud, Al Zayed ve ABD’lilere seslenen el-Husi, “Sizler bizim direnişimizi yok edemezsiniz. Biz, kaderimizi belirleyen taleplerimzden asla vazgeçmeyiz. Eninde sonunda ülkemizde tam bir bağımsızlık sağlayacağız” ifadesini kullandı.

El-Husi, Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a seslenerek, “Ülkemizde savaşın devam etmesi, krallığınızın ve hükümdarlığınızın sonu demektir. Yemen halkı yaklaşık 7 yıldır Suudi koalisyonun saldırganlığıyla karşı karşıyadır; ancak tüm bunlara rağmen direnişni sürdürüyor.” ifadelerinde bulundu.