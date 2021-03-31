İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 96 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 10 bin 330 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 62 bin 665'e vaka sayısının da 1 milyon 885 bin 564'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 970'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 617 bin 333'e ulaştığı bilgisini verdi.