Çin Dışişleri Bakanı Cuma günü Tahran'a geliyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin önümüzdeki Cuma günü Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in resmi daveti üzerine Tahran’a geleceğini duyurdu.

Said Hatipzade, Wang Yi’nin iki günlük Tahran ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Zarif ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşeceğini bildirdi.

Hatipzade ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirme yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınacağını ifade etti.