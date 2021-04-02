İran Sağlık Bakanlığı'ndan son "COVID-19" açıklaması

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 117 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 11 bin 660 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 62 bin 876'ya vaka sayısının da 1 milyon 908 bin 974'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 5'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 633 bin 949'a ulaştığı bilgisini verdi.