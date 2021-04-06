İran'da 1 milyon 667 bin 79 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 174 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 17 bin 430 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 63 bin 506'ya, vaka sayısının da 1 milyon 963 bin 394'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 138'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 667 bin 79'a ulaştığı bilgisini verdi.