İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, koronavirüs salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 161 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 11 bin 680 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 63 bin 160'a, vaka sayısının da 1 milyon 932 bin 74'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 57'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 650 bin 569'a ulaştığı bilgisini verdi.