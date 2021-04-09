Zarif'ten ABD'ye: Mantıklı bir yol sunuyoruz

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından bir çağrıda bulunarak, "İran, nükleer anlaşmaya tam bağlılık için mantıklı bir yol sunuyor:

- Bu krize sebep olan ABD ilk önce anlaşmadaki taahhütlerine geri dönmelidir.

-İran bunu doğruladıktan sonra hemen gerekeni yapacaktır.

- Trump'ın uyguladığı tüm yaptırımlar nükleer anlaşmaya aykırıydı, dolayısıyla mantık dışı ve keyfi olarak uygulanan yaptırımların hepsi kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.