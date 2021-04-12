Hizbullah yetkilisinden "İran nükleer anlaşması" değerlendirmesi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, El-Minar kanalına verdiği demeçte "İran, ABD'yi nükleer anlaşmaya geri getirmeyi başarırsa bu Tahran için büyük bir başarı sayılır. İran'ın herhangi bir zaferi direniş eksenin zaferi anlamına geliyor" dedi.

Şeyh Naim Kasım, "Bana göre nükleer anlaşma görüşmeleri iki ay zaman alabilir. ABD'liler mevcut nükleer anlaşmayı hiçbir anlaşma yapmamaktan daha iyi bulurlar" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz Cuma günü Avusturya’nın başkenti Viyana’da İran nükleer anlaşmasının canlandırılması için düzenlenen görüşmeler, İran, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya'dan üst düzey yetkililerin katılımıyla gerçekleşmişti.