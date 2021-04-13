Çavuşoğlu ve Blinken Afganistan'ı görüştü

Türk medyasına göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu ve Blinken, “Görüşmede ikili konular, Afganistan barış süreci, bu amaçla yapılacak İstanbul toplantısı, Suriye ve Ortadoğu" konularını ele aldı.

Bakanlık aynı zamanda; "İki bakan yapıcı ve faydalı bir görüşme yapmışlardır” açıklamasında bulundu.

Öte yandan Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Afganistan Barış Süreci Konferansı'nda taraflar, Cuma günü İstanbul'da bir araya gelecek. Masada, Amerika Birleşik Devletleri Temsilcisi Zalmay Halilzad Afganistan yönetimi ve Taliban olacak.