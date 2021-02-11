Hamas'tan "Kahire görüşmeleri" açıklaması

Aruri, Hamas'a ait El-Aksa Televizyonu'na verdiği röportajda, Filistinli grupların, yaklaşan seçimlerle ilgili noktaları tamamlamak için başkent Kahire'de anlaştıklarını ifade etti.

Mısır'ın yaklaşan seçimlerle ilgili üzerinde anlaşılan her şey için garanti verdiğine işaret eden Aruri, Mısır ve Katar'ın özellikle seçimlerin şeffaflığını, sonuçlarına saygı duyulmasının yanı sıra Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki siyasi özgürlükleri güvence altına almak için anlaşmanın uygulanmasını takip edecek komiteye katılmayı teklif ettiğini söyledi.

Aruri, Hamas'ın seçimlere nasıl katılacağını kendi içinde tartıştığını, tercihinin tüm grupların temsil edildiği listeden yana olduğunu dile getirdi.

Bir süredir, Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelen Filistinli gruplar, yoğun uzlaşı toplantılarının ardından seçimlerle ilgili, salı akşamı anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Filistin'de 15 yıl sonra ilk kez seçim yapılacak

Filistin lideri Mahmud Abbas, 15 yıl sonra ilk kez 22 Mayıs'ta milletvekili, 31 Temmuz'da devlet başkanlığı ve 31 Ağustos'ta Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılmasını öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kaynak: Timetürk