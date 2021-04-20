İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 395 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 25 bin 492 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 67 bin 525'e vaka sayısı ise 2 milyon 286 bin 927'ye çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 911'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 810 bin 531'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.