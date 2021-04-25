İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 454 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 19 bin 165 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 69 bin 574'e vaka sayısı ise 2 milyon 396 bin 204'e çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 206'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 877 bin 517'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.