Hizbullah'tan Kudüs'teki olaylara ilişkin açıklama

Arap medyasına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te çıkan olaylara ilişkin yayımladığı yazılı açıklamada, "Siyonist yerleşimci çetelerin saldırıları ile birlikte işgalci Siyonist rejimin askeri eylemlerini, kuşatma ve kısıtlamalarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hizbullah Hareketi, Mescid-i Aksa'ya yönelik Siyonist saldırganlığa karşı büyük direniş gösteren Filistin halkını takdir etti.

Siyonist İsrail polisinin, dün, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla (TOMA) müdahalesinde 105 kişi yaralanmıştı.