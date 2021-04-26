Saldırılar sonlandırılmadığı takdirde intifada sürdürülmeli

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, son günlerde işgal altındaki Kudüs kentinde yaşanan hak ihlalleriyle ilgili açıklamalarda bulunarak, işgal güçlerine karşı verilen mücadelede Kudüs halkının yalnız olmadığını ve kahraman direnişçileriyle Gazze Şeridi’nin işgal altındaki Kudüs halkını himaye etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Heniyye, işgal yönetiminin Kudüs’e yönelik saldırgan tutumunun devam etmesi durumunda Filistin halkının sessiz kalmayacağını belirterek, “Saldırılar sonlandırılmadığı takdirde intifada sürdürülmelidir. Geçtiğimiz birkaç gün içinde birçok zafer kazandık.” ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Bab El-Amud (Şam Kapısı) önünde toplanan Filistinli gençlerin, Yahudi yerleşimciler ile İsrail polisini buradan çekilmek zorunda bıraktığını aktaran Hamas lideri, “Böylelikle gençlerimiz, Kudüs’ün İslami kimliğimi muhafaza etti.” dedi.

Açıklamasında Heniyye, Kudüs’te esen rüzgârın, uzun zamandır kentin karşı karşıya kaldığı genel sorunlardan bağımsız olmadığını ve şehrin İslami kimliğiyle yakından alakalı olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Bizler, Filistin davasını tasfiye etmeyi hedefleyen, Kudüs’ü İsrail başkenti gören ve Siyonistlere Mescidi Aksa ve diğer kutsal mekanlara saygısızlık yapmanın önünü açan sözde 'Yüzyılın Anlaşması'nın aşamalarıyla karşı karşıyayız.” ifadelerine yer verildi.

“Siyonist İsrail, çözümün bir parçası değil, aksine sorunun ta kendisidir. İşgal rejimi, bölge için bir dost değil bilakis bölgenin, halkımızın ve İslam ümmetinin baş düşmanıdır.” diyen Heniyye, Kudüs’te olup bitenlerin ve murabıtların burada ortaya koyduğu iradenin, imzalanan normalleşme anlaşmalarını çökerttiğine dikkat çekti.

Heniyye, “Ayrıca Dayton teorisini de alaşağı ettik. Yani Siyonist İsrail’i tanıyan ve geri dönüş hakkından taviz veren Yeni Filistin teorisi. Bugün için Oslo ve Dayton yaklaşımlarını geride bırakan bir nesille muhatabız. Öyle bir nesil ki mescitlerde büyümüş ve meydanlarda direnişi haykırıyor. Bu yüzden söz konusu yaklaşımlar, Bab El-Amud’da hükmünü yitirmişti.” değerlendirmesinde bulundu.

Kudüs’ün, bölgedeki savaş ve çatışmaların merkezi olduğunu belirten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, “Kudüs savaşı, hepimizin savaşıdır. Kudüs sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanlarındır.” dedi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi



