İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 407 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 19 bin 272 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 71 bin 758'e vaka sayısı ise 2 milyon 499 bin 77'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 398'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 954 bin 321'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.