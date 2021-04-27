İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 462 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 20 bin 963 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 70 bin 532'ye vaka sayısı ise 2 milyon 438 bin 193'e çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 287'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 907 bin 190'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.