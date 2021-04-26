İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 496 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 21 bin 26 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 70 bin 70'e vaka sayısı ise 2 milyon 417 bin 230'a çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 244'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 892 bin 229'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.