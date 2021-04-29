  1. Toplum
29 Nis 2021 14:25

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 385 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 19 bin 899 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 71 bin 351'e vaka sayısı ise 2 milyon 479 bin 805'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 367'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 938 bin 64'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1894044
https://tr.mehrnews.com/news/1894044/

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