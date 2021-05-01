İran'da son 24 saatte 17 bin 80 Kovid-19 vakası tespit edildi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 332 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 80 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 72 bin 90'a vaka sayısı ise 2 milyon 516 bin 157'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 421'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 971 bin 64'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.