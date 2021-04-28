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28 Nis 2021 14:35

İran'da 1 milyon 923 bin 81 kişi koronavirüsü yendi

İran'da 1 milyon 923 bin 81 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 434  kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 21 bin 713 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 70 bin 966'ya vaka sayısı ise 2 milyon 459 bin 906'ya çıktığı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 338'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 923 bin 81'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1894023
https://tr.mehrnews.com/news/1894023/

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