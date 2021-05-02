Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

İslam Devrim Lideri yarın İran milletine hitap edecek

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yarın “Öğretmenler Günü” ve “Dünya İşçi ve Emekliler Bayramı” münasebetiyle canlı yayında İran milletine hitap edecek.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin yerel saatle 18.00'de yapacağı millete sesleniş konuşması İran TV kanalları ve "KHAMENEI.IR" web sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

Ruhani: Protokllere uymazsak 4'üncü dalgayı atlatamayız

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Ülkenin koronavirüs durumuna değinen Ruhani Sağlık protokollerine uyanların oranın yüzde 61 olduğunu belirterek, “Bu, daha uzun bir sürede 4’üncü dalgayı atlatacağımız anlamına geliyor” dedi.

Ruhani, korunavirüle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin artmasıyla hafta sonuna kadar kırmızı bölgelerin turuncuya dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani ayrıca, “Kadir Gecesi” merasimlerinin sarı ve turuncu bölgelerde sadece açık alanlarda gerçekleşeceğini belirtti.

Koronavirüsü mutasyonlarından endişe duyduklarını dile getiren Ruhani, “Bu virüs stabil kalmıyor ve hayatta kalma mücadelesini sürdürüyor” ifadesini kullandı.

Irakçi Rus diplomatla Viyana'da görüştü

İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) Ortak Komisyonu toplantısının yeni turu için Viyana’da bulunan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi bugün, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov ile görüştü.

Görüşmede, iki heyet ortak kararlar almak için yeniden koordinasyon sağlarken, iki ülkenin tutum yakınlığının sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Mihail Ulyanov, nükleer anlaşmayı destekleyerek, İran’a uygulanan tüm yaptırımların ABD tarafından kaldırılması gerektiğini belirtti.

İran'da son 24 saatte 17 bin 80 Kovid-19 vakası tespit edildi

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 332 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 17 bin 80 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 72 bin 90'a vaka sayısı ise 2 milyon 516 bin 157'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 421'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 1 milyon 971 bin 64'e ulaştı." ifadesi kullanıldı.