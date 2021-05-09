Zarif'ten Kabil'deki okul saldırısına tepki

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda dün Kabil’de bir okula düzenlenen bombalı saldırıya tepki gösterdi.

Zarif'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü IŞİD’in kurbanları olan masum ve oruçlu kızların yasını tutuyoruz.

Tekfirciler İslam ile insanlığa yabancı olduklarını gösterdi. Kardeş katilini sona erdirme zamanı gelmiştir. İslam’a ve Afganistan’a gönül verenler hep birlikte alanı vatanı olmayan IŞİD’lilere dar etmeli."

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısında yer alan Deşti Berçi semtinde dün (8 Mayıs) bir lisenin giriş kapısında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda çoğu kız öğrenci en az 58 kişi hayatını kaybetti.