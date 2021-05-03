İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 391 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 20 bin 732 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 72 bin 875'e vaka sayısı ise 2 milyon 555 bin 587'ye çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 461'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 4 bin 949'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.