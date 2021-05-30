Viyana’daki 5. tur müzakereler devam ediyor

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlar nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Nükleer anlaşma konulu beşinci tur görüşmeler Viyana'da sürüyor. Şu anda altıncı tur için planlama yapılmamıştır. Müzakereciler bunun son tur olduğunu düşünüyor." dedi.

İran Nükleer Anlaşması Ortak Komitesi tarafından anlaşmanın yeniden hayata geçirilmesine ilişkin düzenlenen yeni tur toplantıda İran'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi temsil ediyor.

Tahran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.