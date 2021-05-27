Çinli temsilciden Suriye’de siyasi çözüm çağrısı

Zhang Jun, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Suriye'deki insani durum konulu toplantısında yaptığı konuşmada, Suriye sorununun siyasi yollardan çözülmesi sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Çin'in BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen’in BMGK’nin 2254 sayılı kararının uygulanmasını hızlandırma çabalarını desteklediğine işaret eden Zhang, Suriye'deki tüm tarafları Pedersen'le temasta bulunarak, Anayasa Komitesi'nin çalışmalarını ilerletmeye çağırdıklarını kaydetti. Çinli temsilci, ayrıca Anayasa Komitesi’nin çalışmalarının bağımsız ve dış müdahaleye kapalı olması gerektiğini dile getirdi.

Suriye'nin kuzeybatı ve kuzeydoğu bölgelerindeki güvenlik durumunda son dönemde dalgalanmalar görüldüğünü hatırlatan Çinli temsilci, ilgili taraflara Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstererek, ülke topraklarına yönelik saldırı ve işgallere son verme çağrısında bulundu.

Suriye'deki ekonomi, insani durum ve yeniden yapılandırma gibi alanlardaki zorlukların aşılması gerektiğine de dikkat çeken Zhang, “Çin, BM'ye Suriye'ye gıda, aşı ve sağlık malzemeleri yardımlarını artırma çağrısında bulunuyor, çatışan taraflardan da sivillerin korunmasını ve sivil amaçlı kullanılan tesislere yönelik eylemlerini durdurmalarını istiyor. ” ifadelerini kullandı.

Kaynak: CRI Türkçe