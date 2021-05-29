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29 May 2021 12:27

Çin'den Suriye'ye seçim tebriği

Çin'den Suriye'ye seçim tebriği

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Beşar Esad’ın Suriye Arap Cumhuriyeti’nin yeniden devlet başkanı seçilmesi vesilesiyle Suriye’yi tebrik etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, dün düzenlediği basın toplantısında, "Çin, devlet başkanı Beşar Esad’ı yeniden seçildiği için tebrik ediyor” dedi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'ya göre Lijian, “Bu yıl, sağlam ve uzun vadeli dostluk ile karakterize edilen Çin ile Suriye arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıldönümü” ifadelerini kullandı.

Lijian ayrıca, Çin’in, Suriye’nin ulusal egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma çabalarına sağlam desteğini teyit ettiğini ve dostane işbirliğinde daha fazla ilerleme sağlamak ve aralarındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 65. yıldönümünü yakalamak için Suriye ile çalışmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

News Code 1894707
https://tr.mehrnews.com/news/1894707/

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