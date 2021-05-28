Vladimir Putin’den Esad’a seçim tebriği

Kremlin’in açıklamasına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye lideri Beşar Esad’ı seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik etti.

Putin’in telgrafında, “Seçim sonuçları tam anlamıyla yüksek siyasi otoritenizi, yurttaşlarınızın sizin yönetiminizle Suriye’deki durumun en kısa zamanda istikrara kavuşturulması ve devlet kurumlarının güçlendirilmesi için izlenen yola duyduğu güveni doğruladı” ifadeleri yer aldı.

Putin ayrıca, Rusya’nın terör ve aşırıcılıkla mücadelenin yanı sıra Suriye’deki siyasi çözüm ve kriz sonrası yeniden inşa sürecinde çok yönlü desteğini sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.

Mevcut Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, düzenlenen seçimleri oyların yüzde 95'ini alarak kazanmıştı. Suriye Halk Meclisi Başkanı Sabbağ, 14 milyon Suriye vatandaşının sandık başına gittiğini ifade etmişti.

Kaynak: Sputnik