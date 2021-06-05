  1. Toplum
5 Haz 2021 14:44

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran'dan koronavirüs salgınına dair son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı.

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 6 bin 442 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 80 bin 941'e vaka sayısı ise 2 milyon 960 bin 751'e çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 808'inin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, "Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 2 milyon 537 bin 92'ye ulaştı." ifadesi kullanıldı.

News Code 1894847
https://tr.mehrnews.com/news/1894847/

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