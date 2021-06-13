Azerbaycan, döşeli mayının haritası karşılığında 15 tutukluyu iade etti

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan açıklamada, ülkede gözaltında bulunan 15 Ermeni askerinin Ağdam bölgesindeki mayın tarlalarının haritaları karşılığında Ermenistan tarafına teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, “Varılan anlaşma doğrultusunda 12 Haziran’da, Ağdam bölgesine yerleştirilen 97 bin adet anti personel ve tanksavar mayının haritası karşılığında, daha önce gözaltına alınan 15 Ermeni, Ermenistan tarafına teslim edildi” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca değiş tokuşun Azerbaycan-Gürcistan sınırında, Gürcistan temsilcilerinin huzurunda gerçekleştiği kaydedildi.

Paşinyan 15 Ermeni esirin Ermenistan’a döndüğünü doğruladı

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan da, 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ’daki çatışma sonrasında Azerbaycan’da esir alınan 15 Ermeni askerin döndüklerini teyit etti.

Açıklamayı Geğarkunik bölgesinde yapan Paşinyan, şunları söyledi:

“İyi bir haberim var. Esir alınan 15 kardeşimiz anavatanlarına geri dönüyor. Şu anda yoldalar, Ermenistan’a vardıkları zaman daha detaylı açıklama yapacağım.”

Rus Dışişleri: 15 askerin Ermenistan’a teslim edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da konuya ilişkin bir açıklama yaparak, Moskova’nın gözaltında bulunan 15 Ermeni askerinin Ermenistan tarafına teslim edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Açıklamayı Telegram kanalından yapan Zaharova, “Uzun zamandır beklenen harika bir haber. Tarafların bu tür adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerini paylaştı.

Kaynak: Sputnik