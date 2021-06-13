Putin, Biden görüşmesinden beklentilerini açıkladı

Interfax haber ajansının aktardığı habere göre, Putin, Biden'la Cenevre'de yapacağı ilk yüz yüze görüşmeden beklentilerini açıkladı. Putin, "Kişisel temaslarımızın, ilişkilerimizin yeniden canlandırılması, doğrudan diyalog tesis edilmesi, karşılıklı olarak çıkar sağlayan alanlarda gerçekten işleyen etkileşim mekanizmalarının kurulması planlanıyor” dedi.

Biden'la bölgesel sorunlar, stratejik istikrar ve çevre meselelerini konuşacağını belirten Putin, ABD ve Rusya'nın etkili bir şekilde beraber çalışabileceği noktalar olduğunu söyledi.

Beklentilerini açıklamaya devam eden Putin, Biden'la görüşmenin "Çeşitli askeri sistemlerin dağıtımı dahil olmak üzere güvenlik problemlerinin, en azından konuşulabileceği koşulları yaratmasını umduğunu" söyledi.

Putin, ikili bir anlaşmaya varılırsa ve ABD de aynı şekilde hareket ederse siber suçluları vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: T24