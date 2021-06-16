Putin'in uçağı Cenevre'ye indi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uçağı, ABD’li mevkidaşı Joe Biden ile bir araya geleceği Cenevre’ye indi.

Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden arasında Cenevre’de göl kıyısındaki Villa La Grange malikânesinde gerçekleşecek buluşma uzun süredir bekleniyor ve liderlerin ilk yüz yüze görüşmeleri olacak. Zirve aynı zamanda 1985'ten sonra kentte düzenlenen ikinci ABD-Rusya zirvesi.

İki ülkenin de birbirlerinin başkentlerinde büyükelçilerinin olmadığı bir dönemde gerçekleşen görüşmenin 4-5 saat sürmesi bekleniyor.

Ancak yapılan açıklamalar Kremlin’in görüşmelerden büyük beklentilerinin olmadığını gösteriyor. Her iki taraf da görüşmeden sorunları bir anda ortadan kaldıracak bir formül çıkmasını beklemediklerini belirtiyor.

Rusya Devlet Başkanı’nın dış politika danışmanı Yuriy Uşakov, zirveden beklentileri sorulduğunda, “İlişkilerimiz düğümlenmiş hâlde, durum kritiğe yakın. Bir şeyler yapılması gerekiyor” dedi. Uşakov, Cenevre’deki görüşmenin iyi gitmesi hâlinde tarafların büyükelçilerinin hemen görev yerlerine dönebileceğini belirtiyor ve sadece bunun dahi ‘olağanüstü bir başarı’ olacağını kaydediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da zirvenin gerçekleşiyor olmasının bile kendi başına bir başarı olduğunu söyledi ve ekledi: “Ayrılıklarımızın ne denli güçlü olduğunu anlamak için ve çalışma mekanizmalarını faaliyete geçirmek için görüşme masasına oturulması gerekiyordu, bugün tam olarak bu gerçekleşecek.”

Nitekim Cenevre’deki görüşmenin gündem maddeleri de nükleer silahların denetimi, siber güvenlik, Suriye ve Libya gibi bölgesel sorunlar ve iklim değişikliği gibi ‘işbirliği yapılabilecek alanlar’ şeklinde belirlenmiş durumda. Putin de zirve öncesindeki bir demecinde, sadece bu konularda birlikte çalışmanın mekanizmaları yaratılırsa dahi, o zaman zirvenin boşa gitmemiş olacağını söyledi.

Kaynak: Sputnik