BM'den yeni İran hükümetine işbirliği mesajı

BM Genel Sekreter Antonio Guterres'in resmi sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği günlük basın toplantısında, cuma günü yapılan 13. dönem İran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İbrahim Reisi'nin zaferiyle ilgili soruya, "Genel Sekreter, ortak çıkarlar ve İranlılar ile bölge halklarının çıkarları doğrultusunda İran makamlarıyla işbirliğini sürdürmeyi heyecanla bekliyor" yanıtını verdi.

BM'nin New York'taki genel merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, "Olağan süreç izlenecek, hiç şüphem yok" diyen Dujarric, Reisi'nin görevi devralması için henüz 6 haftalık zaman olduğuna da değindi.

İran'da 18 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 62'sini alan Reisi, ülkenin 8. Cumhurbaşkanı olmuştu.

Kaynak: Sputnik