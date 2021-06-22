Üst düzey askeri komutanlardan Reisi'ye tebrik ziyareti

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve beraberindeki üst düzey askeri komutanlar bugün yeni cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi ile bir araya geldi.

Ayetullah Reisi'yi cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik eden askeri komutanlar, silahlı kuvvetlerin yeni hükümete destek vermeye, ülkenin çeşitli alanlardaki gününü artırmaya ve güçlü bir İran'ın oluşturulmasına yardımcı olmaya hazır olduğunu vurguladılar.

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.