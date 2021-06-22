Liderlerden Ayetullah Reisi'ye kutlama

İran, 18 Haziran’da 13. dönem cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Ükede yapılan seçimi Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, oyların yüzde 62'sini alarak ilk turda kazandı.

18 Haziran seçim zaferinin ardından yabancı liderlerden Ayetullah Seyyid İbrahim Resi'ye tebrikler gelmeye devam ediyor.

Kuzey Kore liderinden Reisi'ye tebrik

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Kuzey Kore halkı ve şahsı adına Reisi ve İran halkına tebriklerini ileten Kim Jong-un, “İran Cumhurbaşkanı olarak seçilmeniz, İran halkının size olan derin güvenini ve sizden yüksek beklentilerini gösteriyor.” dedi.

Kim Jong-un, "Bu vesileyle, ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin ve işbirliğinin daha da gelişeceğine olan inancımı ifade ediyor, ulusal bağımsızlığı savunmada ve güçlü bir İran'ın kurulması yönündeki çalışmalarınızda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Vietnam'dan kutlama mesajı

Vietnam Cumhurbaşkanı Nguyen Xuan Phuc, İran'ın 8. cumhurbaşkanı seçilen Seyyid İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi.

Nguyen Xuan Phuc'un mesajında, "Vietnam ve İran, 4 Ağustos 1973'te diplomatik ilişkiler kurdu. O zamandan beri iki ülke arasında turizm ve kültür alanı başta olmak üzere çeşitli alanlardaki ilişkiler her zaman gelişerek devam etmektedir." denildi.

Afganistan Cumhurbaşkanı'ndan Reisi'ye tebrik telefonu

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani telefonla arayarak Ayetullah Reisi'yi seçim başarısından dolayı kutladı.

İki ülke arasındaki dostane ilişkilerin uzun süredir devam ettiğini belirten Gani, iki ülke arasındaki işbirliğinin genişletilmesi gerekriğini belirtti.

Kırgızistan cumhurbaşkanından Reisi'ye tebrik mesajı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması dolayısıyla Ayetullah Seyyit İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Sadır Caparov gönderdiği tebrik mesajında Ayetullah Seyyit İbrahim Reisi'yi İran cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanması dolayısıyla tebrik ederken, iki ülke ilişkilerinin her zaman yardımlaşma ve güven üzerine kurulduğunu belirtti.

Caparov mesajında yapıcı ikili işbirliklerinin dostane ilişkilerin güçlenmesine yol açabileceğini kaydederek, İran'ın seçilmiş cumhurbaşkanına sağlık ve İran halkı için başarılı günler dilediğini belirtti.

Cezayir'den Reisi'ye kutlama

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yayınladığı bir mesajda, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yayınladığı bir mesajda, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'yi tebrik etti.

Nijerya Cumhurbaşkanı'ndan İran Cumhurbaşkanı seçilen Reisi'ye tebrik

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammed Buhari, İran’da 13. Dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Seyyid İbrahim Reisi’yi tebrik etti.

Neçirvan Barzani'den Reisi'ye tebrik telefonu

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, dün akşam İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan İbrahim Reisi’yi telefonla arayarak kutladı.

Konuyla ilgili IKBY Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Neçirvan Barzani, bugün İbrahim Reisi’yi arayarak iyi niyet dileklerini bildirdi, başarılar diledi.

Başkan Barzani görüşmede İran'ın IKBY'e zor günlerde verdiği desteğin altını çizerken Reisi’nin Cumhurbaşkanlığı döneminde de IKBY ile İran'ın ilişkilerinin iyi komşuluk temelinde güçlenerek büyümesi temennisinde bulundu.

Neçirvan Barzani’nin ortak çalışma alanlarının genişletilmesine duyduğu umudu ifade ettiği görüşmede İbrahim Reisi de IKBY Başkanı'na teşekkürlerini iletti ve iki taraf arasındaki ilişkilerin güçlenmesi için duyduğu arzuyu ve İran'ın IKBY ve Irak’a olan desteğinin devam edeceğini ifade etti.