  1. Türkiye
25 Haz 2021 10:55

Türkiye'den Honduras'ın Kudüs kararına tepki

Türkiye'den Honduras'ın Kudüs kararına tepki

Latin Amerika ülkesi Honduras'ın Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından kınandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Honduras (Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması) bu adımla Kudüs'ün statüsü konusunda Birleşmiş Milletler kararları dahil uluslararası hukuku ihlal etmiş, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

"Honduras’ın, Tel Aviv'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Büyükelçiliğin açılışının gerçekleştirilmesi talihsiz bir gelişme olmuştur. Bu kararı kınıyoruz" denilen açıklamada Honduras'a 'bu hatalı adımdan' geri dönme çağrısı yapıldı.

Latin Amerika ülkesi Honduras, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımış, büyükelçilik binasının açılışını dün Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez yapmıştı.

Bu adımla Honduras, ABD, Guatemala ve Kosava'nın ardından büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan 4. ülke olmuştu.

Kaynak: Sputnik

News Code 1895325
https://tr.mehrnews.com/news/1895325/

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 4 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler