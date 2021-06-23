Kulis: NATO zirvesinde Erdoğan’a MHP’den vazgeç mesajı

Sözcü yazarı Ahmet Takan, NATO Zirvesi gibi büyük organizasyonlarda gerçekleştirilen ikili temaslarda tarafların iç siyasetinin masaya gelmediğini ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan-ABD Başkanı Biden görüşmesine dair edindiği kulis bilgiye göre, “Erdoğan’a, MHP’den vazgeç. Kürt meselesini çıldırtıcı hale getirmeyecek geniş bir formül üzerinde düşün mesajı verildiğini” söyledi.

Yazısında Bahçeli’nin HDP İzmir il binasına yapılan silahlı saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için kullandığı, “Öldürülen Deniz Poyraz’ın kim olduğunu ben size söyleyeyim. PKK’nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçisidir” sözlerini hatırlatan Takan, edindiği kulis bilgiyi yazmak için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasını beklediğini belirtti.

Takan, “NATO zirvesinden ulaştığım ve dünkü MHP grup toplantısında teyit edildiğini düşündüğüm kulis bilgisi şuydu; Tayyip Erdoğan’a, MHP’den vazgeç. Kürt meselesini çıldırtıc hale getirmeyecek geniş bir formül üzerinde düşün mesajı verildi” dedi.

Öte yandan Takan, “Saray kaynaklarımdan, Tayyip Erdoğan’ın bu saldırıya nasıl baktığını öğrenmeye çalışırken söz konusu önemli ayrıntıyı da konuştuk. Medyada çıkan benzer yazılar ve bilgiler, toplu halde Erdoğan’a sunulmuş. Tayyip Erdoğan, bu hususun derinleştirilerek tetkik edilmesi için talimat vermiş. Duyduklarımdan, acaba, Tayyip Erdoğan, içeriden hançerleniyoruz mu diye bir hisse mi kapıldı?.. Doğrusu çok şüphelendim!” diye de yazdı.