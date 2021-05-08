Ensarullah'tan ABD'nin Yemen iddiasına tepki

Yemen Devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali el-Husi, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD'li yetkililerin Yemen iddiasına tepki gösterdi.

Muhammed Ali el-Husi'nin paylaşımında, "Amerikalıların Yemen’de barış için gerçekçi ve pratik adımlar atmadan ve plan sunmadan açıklamada bulunması yanıltıcı ve sonuçsuzdur." ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan’ın başını çektiği kaolisyon 2015 yılının Mart ayından beri Yemen’e yönelik askeri saldırılar düzenliyor. Bu saldırılar sonucu binlerce kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca insan da zor bir yaşamla karşı karşıya kalmıştır.